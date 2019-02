in foto: Immagine di repertorio

Una fiammata improvvisa, il volto e il collo ustionati e la corsa in elicottero in ospedale. Sono i drammatici attimi che riassumono quanto avvenuto questa mattina all'interno di una fabbrica di Marcallo con Casone, in provincia di Milano, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro. La vittima, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è un operaio di 50 anni: attorno alle 7.20 l'uomo, mentre a quanto pare stava pulendo un macchinario che avrebbe dovuto essere spento, sarebbe stato investito da una fiammata improvvisa rimanendo ustionato.

L'operaio ustionato trasportato in ospedale in elicottero

La ditta in cui è avvenuto l'incidente si trova in via Fratelli Kennedy e produce solventi chimici. Non è chiaro perché il macchinario sia entrato improvvisamente in funzione: su questo e altri aspetti relativi al rispetto di tutte le norme di sicurezza nella ditta dovranno indagare i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco del comando centrale di via Messina. L'operaio rimasto ferito ha riportato ustioni al volto e al collo: è stato soccorso da un elicottero dell'Areu che lo ha trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova il Centro grandi ustionati. Le condizioni del 50enne sono gravi anche se l'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita: il ricovero è avvenuto in codice giallo.