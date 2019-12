in foto: (Immagine di repertorio)

Si ritorna al lavoro dopo le feste natalizie e ritornano, purtroppo, anche gli incidenti nei luoghi lavorativi. Un uomo di 49 anni è stato investito questa mattina nel parcheggio della ditta Cleaf di Lissone (Monza e Brianza), azienda che produce pannelli e superfici per il settore dell’arredo e dell’interior design. L'incidente si è verificato attorno alle 7.20 sul retro della ditta, in via Miglio, dove si trova il parcheggio dei camion che caricano i materiali della ditta brianzola e li trasportano in tutto il mondo. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Desio e i vigili urbani. La vittima dell'incidente, un cittadino straniero, sarebbe stato investito probabilmente da un mezzo pesante durante le operazioni di carico e scarico ed è finito per terra.

La persona investita non ha mai perso conoscenza: ha subìto un trauma cranico

L'uomo fortunatamente non ha mai perso conoscenza: il 49enne – Z.P. le iniziali del suo nome – è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica inviati sul posto in codice giallo ed è stato poi trasportato, sempre in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Proseguono comunque gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio occorso al 49enne.