in foto: (Immagine di repertorio)

Stava lavorando all'interno di un deposito quando un bancale gli è caduto addosso, schiacciandogli una gamba. E adesso un giovane operaio di 21 anni rischia di perdere l'arto. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.30, a Inveruno, in provincia di Milano. L'operaio, un ragazzo senegalese di 21 anni, stava lavorando all'interno di un deposito della ex Carapelli che si trova al civico 1 di corso Italia, secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza. Improvvisamente un pesante bancale gli è caduto addosso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Inveruno e due ambulanze del 118. Su una è stato caricato il ferito, che è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma rischia l'amputazione dell'arto rimasto schiacciato dal pesante bancale. Sulle cause e la dinamica dell'incidente dovranno fare luce gli agenti della polizia locale e gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute, intervenuti sul posto.