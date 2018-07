in foto: La ditta in cui è avvenuto l’incidente

Ennesimo grave incidente sul lavoro nel Milanese. Questa mattina un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito mentre si trovava all'interno di una ditta di logistica e spedizione merci di Cormano. Secondo le informazioni fornite dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'infortunio è avvenuto attorno alle 11 all'interno della ditta Cargo Compass Spa, attiva da 30 anni nel settore delle spedizioni internazionali e con numerose sedi in Italia e nel mondo. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa da una pesante barra metallica mentre lavorava. Non è chiaro se il 55enne sia un dipendente della società di logistica o un lavoratore esterno. Sul posto, in via Dell'industria 14, l'Areu ha inviato un'ambulanza in codice giallo, successivamente passato a rosso dopo una prima valutazione delle condizioni del ferito. All'uomo è stato riscontrato un grave trauma cranico: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove le sue condizioni sono al vaglio dei medici. Sul luogo del grave infortunio sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, chiamati a chiarire la dinamica dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità e il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza.