Grave incidente sul lavoro, questa mattina, nella provincia di Brescia: un operaio è caduto da un'altezza di sette metri mentre montava alcune paratie, insieme ad altri colleghi, nel Centro Fiera di Montichiari. L'uomo stava lavorando sul tetto quando è improvvisamente caduto nel vuoto, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'operaio in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia: l'uomo avrebbe riportato gravi lesioni e le sue condizioni di salute sarebbero preoccupanti, anche se, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri delle stazioni di Montichiari e di Desenzano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato l'uomo a compiere un volo di oltre sette metri che, come detto, al momento risulta ancora poco chiara.