in foto: (Immagine di repertorio)

Un incidente mortale si è verificato sull'Autostrada A4 oggi, domenica 16 giugno, attorno a mezzogiorno. L'incidente ha coinvolto un'auto, che si è ribaltata probabilmente dopo aver urtato contro un ostacolo. Le informazioni a riguardo sono ancora sommarie, ma l'Azienda regionale emergenza urgenza ha riferito che purtroppo nell'incidente una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Il ferito è un uomo di 32 anni: sarebbe in gravi condizioni. La vittima, di cui non è ancora nota l'identità, è invece una donna di 44 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 163 sulla carreggiata in direzione Venezia, all'altezza di Dalmine. Sul posto l'Areu ha inviato un elicottero, due ambulanze e un'automedica: il ferito è stato caricato sull'elicottero e trasportato in ospedale.

Incidente e disinnesco di un ordigno bellico: traffico in tilt

Le operazioni di soccorso, ancora in fase di svolgimento, hanno inevitabilmente comportato disagi per quanto riguarda la circolazione: si segnalano infatti code tra Dalmine e Capriate. Il drammatico incidente, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo, ha ulteriormente complicato la situazione già difficile sulla A4 per quanto riguarda il traffico: nella mattinata di oggi si stanno infatti effettuando le operazioni per il disinnesco di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale trovata in un campo ad Adro. La bomba è già stata brillare dagli artificieri dell'Esercito, ma restano ancora chiusi alcuni tratti della A4: tra Seriate e Rovato in direzione Venezia e tra Castegnato e Ponte Oglio in direzione Milano.