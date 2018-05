Ennesimo incidente stradale questa mattina nei dintorni di Milano. Pochi minuti prima delle 9 alcune auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare nel sottopasso di Cascina Merlata all'altezza di Molino Dorino, verso l'Autostrada A8. Più di due le autovetture coinvolte: l'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, parla di quattro persone soccorse, uomini e donne tra i 36 e i 57 anni di età. Un uomo di 54 anni è quello che ha riportato le conseguenze peggiori: è rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto ed è stato soccorso e liberato dai vigili del fuoco, che lo hanno poi consegnato alle cure del personale del 118. Il 54enne è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Inevitabili, anche considerando l'orario in cui è avvenuto l'incidente, le ripercussioni sul traffico in uscita dalla città, andato in tilt. Sempre nella mattinata, verso le 8, un altro incidente si è registrato sulla A4 in direzione Torino, a tre chilometri dalla barriera di Agrate Brianza: in quel cosa nell'incidente erano rimasti coinvolti diversi mezzi pesanti. Due persone sono finite in ospedale per accertamenti, ma le conseguenze più gravi si sono avute sulla circolazione stradale.