Uno schianto frontale contro un camion e l'auto che si ribalta in un fossato. Questi la drammatica dinamica del grave incidente stradale che si è verificato ieri sera, attorno alle 18.30, all'altezza di Mede, piccolo centro del Pavese. Sull'auto che si è scontrata con il camion, un'Alfa Romeo Giulietta, viaggiavano due nonni con il loro nipotino di appena 11 mesi. Per il nonno, il 69enne Clemente Nicola, non c'è stato purtroppo niente da fare: l'uomo è morto sul colpo. Grave anche la moglie, di un anno più giovane, adesso ricoverata all'ospedale di Alessandria. Il nipotino, invece, è rimasto ferito ma miracolosamente non avrebbe riportato gravi conseguenze nell'impatto: è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è tenuto sotto osservazione per accertamenti.

Altre due persone ferite lievemente.

L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto sulla Strada provinciale 193 bis. Nonni e nipotino stavano andando da Lomello verso Mede. Poco prima dell'ingresso nel centro abitato, in un tratto rettilineo, è avvenuto lo scontro con un camion che trasportava maiali e procedeva nella direzione opposta. Non è chiaro perché i due mezzi si siano scontrati: sull'episodio indagano i carabinieri di Voghera, che hanno effettuato i rilievi del caso. Dopo l'urto l'auto è finita in un fossato senz'acqua a bordo strada, ribaltandosi: nonna e nipotino sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidati ai soccorritori del 118. Il nonno, invece, era stato sbalzato fuori dall'abitacolo: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Nell'incidente sono rimaste ferite in modo lieve altre due persone: una è il 50enne conducente del camion, mentre l'altra è una donna di 39 anni che era alla guida di un'altra auto che seguiva il camion, e che dopo lo schianto ha colpito di striscio il mezzo pesante, nel frattempo finito per metà fuori strada. Entrambi i feriti sono stati portati all'ospedale di Voghera.