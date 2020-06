in foto: immagine di repertorio

Gravi incidente stradale ad Asola (Mantova) lungo la strada statale 343 attorno alle 13.30 di domenica 31 maggio. Nello schianto è rimasta coinvolta un'intera famiglia che viaggiava a bordo di un'auto che è finita fuori strada. Feriti il padre di 40 anni, la madre di 37 anni e le due figlie di 11 e 9 anni.

Asola, incidente stradale: ferite due bambine, una è grave

Per causa ancora in via di accertamento il mezzo è uscito di strada ha terminato la sua corsa nell'erba. L'impatto violento ha distrutto buona parte della carrozzeria. Tutti e quattro hanno avuto bisogno di cure mediche, ma a subire le conseguenze peggiori è stata la bambina più piccola, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale civile pediatrico di Brescia, dove è stata portata in ambulanza anche la sorellina. La madre è stata portata in codice giallo all'ospedale di Cremona.

La piccola è stata portata in elicottero al Civile pediatrico di Brescia

In un primo momento si temeva il peggio per lei, poi le sue condizioni sono migliorare e fortunatamente non è ritenuta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Mantova, i vigili del fuoco e i carabinieri per i primi rilievi utili a ricostruire l'accaduto. Stando agli accertamenti svolti il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Bergamo, scontro tra due moto

A San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, due moto si sono scontrate frontalmente. Nel tremendo impatto sono rimaste ferite le quattro persone che erano a bordo. Si tratta di due uomini di 40 anni, un 30enne e una donna di 30 anni. Due di loro, in gravi condizioni, sono stati trasportati in codice rosso con l’eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia e al Niguarda di Milano.