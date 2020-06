Due uomini di 30 e 40 anni sono rimasti gravemente feriti nello scontro frontale tra due moto avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, attorno alle 11 a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 25, una via tortuosa che si snoda tra le montagne della Bergamasca in direzione della Val Taleggio.

L'impatto è stato molto violento e le quattro persone che erano a bordo delle due moto (due uomini di 40 anni, un 30enne e una donna di 30 anni) sono state sbalzate sull'asfalto riportando traumi e fratture. Due di loro sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati in ospedale in elicottero. Sul posto, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), sono state inviate due ambulanze della croce rossa e due mezzi dell'elisoccorso decollati da Brescia e Como. Un uomo di 40 anni è arrivato in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con fratture e un importante trauma cranico. L'altro elicottero ha portato agli Spedali Civili di Brescia il secondo ferito grave. La donna di 30 anni coinvolta nello schianto ha riportato traumi agli arti ed è stata portata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. più lievi le conseguenze per la quarta persona coinvolta. Allertati i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco del distaccamento di Bergamo per mettere in sicurezza il tratto di strada. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica e le responsabilità in quanto è accaduto.

Tragico incidente sulla statale del Tonale: morte due ragazze di 20 e 21 anni

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, in un altro grave incidente avvenuto sulle strade lombarde, hanno perso la vita Giulia Vangelisti di 21 anni e Claudia Marioli di 20 anni, entrambe residenti in Val Camonica. Lo scontro che è stato loro fatale, un frontale tra due auto, è avvenuto sulla statale del Tonale nei pressi di Esine. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tutti operai di ritorno a casa al termine di un turno di lavoro: due sono in gravi condizioni.