in foto: Immagine di repertorio (foto Vigili del fuoco)

Incidente mortale a Sorico, in provincia di Como. Un uomo di 44 anni, Davide Balossi, ha perso la vita nello schianto tra il furgone su cui si trovava e un camion. L'incidente è avvenuto ieri mattina all'alba, poco dopo le 6, sulla strada statale Regina. La vittima, originaria di Morbegno e residente a Rasura, viaggiava su un furgone Nissan pick up assieme ad altri tre operai: per cause da accertare il veicolo è andato a schiantarsi contro un camion guidato da un uomo di 58 anni. Il 44enne Balossi, che sedeva sul sedile posteriore, è morto sul colpo. Ferito leggermente il collega che sedeva davanti a lui sul sedile anteriore destro: è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Gravedona e secondo i medici ne avrà per una decina di giorni. Praticamente illesi gli altri due passeggeri del pick up e il conducente del camion. Sul luogo dell'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio e i vigili del fuoco di Sondrio. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro: la pioggia e il buio potrebbero aver contribuito allo scontro tra i due mezzi. Sull'episodio indaga la procura di Como: il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sulla salma del 44enne, per chiarire esattamente le cause del decesso.