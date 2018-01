Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto oggi a Senago, in provincia di Milano. Attorno a mezzogiorno, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un'auto guidata da una donna è finita per cause da accertare nelle acque di un canale. L'incidente è avvenuto sulla via per Cesate: la donna al volante, una 44enne, ha perso il controllo della vettura nei pressi del ponte che attraversa il canale Villoresi, finendo in acqua lungo gli argini del canale. La 44enne è poi rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura, finita nel frattempo completamente sott'acqua. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato serie conseguenze, salvando la vita alla donna.

In azione i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e altri colleghi, che sono riusciti a estrarre la donna dall'abitacolo in pochi minuti. Le operazioni di soccorso non sono state agevoli, come mostrano le immagini diffuse dai vigili del fuoco. A ostacolare i sommozzatori anche la temperatura dell'acqua, molto fredda. Nonostante le difficoltà tutto è andato per il verso giusto. La conducente della vettura è rimasta ferita, ma per fortuna solo lievemente: il personale paramedico, giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica, ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente. Non si sa ancora se la donna verrà poi trasferita in un ospedale della zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di Senago, che dovranno accertare la dinamica dell'episodio. I vigili del fuoco hanno successivamente recuperato dal canale anche l'auto finita sott'acqua.