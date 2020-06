in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale a Rezzato, in provincia di Brescia, dove un motociclista di 62 anni ha perso la vita nello scontro con un furgone nella serata di oggi, lunedì 22 giugno.

Incidente stradale a Rezzato: scontro tra auto e moto, un morto

Lo schianto si è verifico poco dopo le 18.30 sulla via Gardesana. La moto e l'autoveicolo, stando ai primi rilievi della polizia locale, viaggiavano nella stessa direzione e si sono scontrati. Immediato l'intervento dei soccorsi, come riporta l'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu). Un mezzo dell'elisoccorso è decollato in codice rosso da Verona, sul posto anche un'ambulanza. L'intervento si è purtroppo concluso sul posto: il centauro purtroppo è morto sul colpo. Nessuna conseguenza per il 44enne al volante dell'autocarro. Allertati anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.

Tragico schianto a Desenzano del Garda, morto Andrea Cominelli

Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, a Desenzano del Garda un uomo di 60 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Si tratta di Andrea Cominelli, molto noto nel Bresciano e non solo in quanto presidente del motoclub di Rudiano. La compagna Daniela Zanchi è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. La coppia si trovava a bordo di una moto che sulla Strada Provinciale 11 si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un'automobile. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del mezzo a due ruote. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook, tra cui quello dell'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, che conosceva personalmente la vittima.