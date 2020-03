in foto: L’imprenditore Pietro Nera, secondo da sinistra, nell’azienda di famiglia (Foto Facebook)

Pietro Nera, noto imprenditore vinicolo di Chiuro, in provincia di Sondrio, è morto oggi in un tragico incidente stradale avvenuto sulle strade di Piateda, lungo la strada statale 38 dello Stelvio. Nera aveva 84 anni ed era il patron della Casa vinicola Pietro Nera srl. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 12.30. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: Nera avrebbe fatto tutto da solo, perdendo per cause da accertare il controllo della sua auto che ha sbandato ed è uscita fuori strada, finendo la sua corsa a bordo della strada. All'arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un elicottero e un'ambulanza, per l'84enne non c'era ormai più niente da fare. Sulle esatte cause del decesso e sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Sondrio, che stanno vagliando l'ipotesi che l'imprenditore possa aver accusato un malore mentre si trovava al volante.

Era il patron di una delle aziende vitivinicole più note della Valtellina

L'azienda vitivinicola Nera è una delle più note della Valtellina: l'attività era stata avviata nel 1940 da Guido Nera, al quale era succeduto, alla fine degli anni '50, il figlio Pietro. Proprio sotto la sua direzione e poi la sua supervisione la cantina è cresciuta, in termini di ettari di vigneti ma anche di prestigio: i vini prodotti dalla Casa vinicola hanno ricevuto diversi attestati di merito in vari concorsi nazionali ed internazionali. Da qualche tempo Pietro Nera, che negli anni è stato insignito delle onorificenze di Grand'Ufficiale della Repubblica, Cavaliere ufficiale e Commendatore ed è stato anche per dieci anni sindaco di Chiuro, aveva passato il testimone dell'azienda ai figli, continuando però a supervisionare l'attività. Grande il cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore in tutta la Valtellina.