in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale quello che si è verificato alle prime luci di questa mattina, intorno alle 7, in piazza Bettini a Milano. Da quanto si apprende, un uomo di 75 anni, che stava attraversando la strada, è stato investito da un furgone: l'impatto è stato talmente violento che l'uomo ha perso immediatamente i sensi. Soccorso dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove versa in condizioni di salute molto gravi: è in coma. Sul posto, per i rilievi atti a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale: il traffico automobilistico è fortemente rallentato in zona.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 dicembre, un altro grave incidente stradale si è verificato a Milano, in via Finanzieri d'Italia. Qui, due automobili si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, finendo per travolgere due uomini in sella alle loro biciclette, un 37enne e un 44enne, entrambi di origine cingalese. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato i due ciclisti al Niguarda: le loro condizioni di salute sarebbero gravi, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente di una delle due automobili è rimasto seriamente ferito.