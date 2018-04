in foto: (Immagine di repertorio)

Otto feriti, tra cui un bimbo di sette anni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Milano, in piazzale Lugano. Lo scontro, la cui dinamica è ancora da ricostruire, è avvenuto attorno alle 22.30 e ha coinvolto due vetture. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato quattro ambulanze e un'automedica, tutte in codice giallo: per fortuna nessuno dei feriti era in gravi condizioni. Le persone rimaste coinvolte nello scontro sono due minorenni (oltre al bimbo di 7 anni c'è anche un ragazzino di 15), un uomo di 41 anni e cinque donne di età compresa tra i 55 e i 21 anni. Due dei feriti sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali San Carlo e Fatebenefratelli. Altri due sono invece stati portati in codice verde al Sacco e al Niguarda. Sul luogo dell'incidente, tra viale Jenner e il cavalcavia della Ghisolfa, sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia locale. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti delle vetture.