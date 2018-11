Non ce l'ha fatta William Gutierrez, l'uomo di 45 anni, di origini cubane, ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il 4 novembre, a Dalmine, nella Bergamasca. Gutierrez che guidava l'auto su cui viaggiava anche Rosabal Guadalupe, connazionale di 44 anni, morta invece sul colpo, era giunto in condizioni disperate al pronto soccorso a causa delle ferite riportate nello scontro. La Chevrolet Matiz su cui viaggiavano si era schiantata con violenza contro un palo dell'illuminazione mentre percorreva una rotatoria lungo la strada statale del Brembo. In auto anche il marito di Rosabal, Matteo Maffione, di 42 anni, che non ha riportato ferite gravi: l'uomo era seduto accanto al conducente. Proprio oggi sono stati celebrati i funerali di Rosabal, la donna quarantaquattrenne, residente a Treviglio, morta nell'incidente che ha lasciato due figlie di 14 e 16 anni.