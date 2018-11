in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale a Dalmine, in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita una donna di 44 anni in uno scontro avvenuto poco prima dell'alba di oggi. La signora, secondo le prime ricostruzioni, si trovava su un'automobile che ha sbandato ed è andata a sbattere contro un palo lungo la strada statale del Brembo. A bordo della vettura c'erano altre due persone, soccorse e trasportate in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta di un umo di 45 anni e un uomo di 42.

La donna, di origine cubana e residente a Treviglio, è morta praticamente sul colpo. L'automobile è una Chevrolet Matiz. Secondo quanto si apprende, la donna viaggiava sul sedile posteriore. Il veicolo è stato sequestrato dai carabinieri della stazione di Dalmine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Dalmine, i Vigili del Fuoco e i medici del 118.