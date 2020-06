Grave incidente stradale nella notte a Casarile, paese della provincia di Milano. Due auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare mentre percorrevano l'ex strada statale 35 dei Giovi. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno all'1 di notte. Sul posto l'Areu ha inviato numerosi mezzi di soccorso: quattro ambulanze, un'automedica e anche l'elisoccorso. All'inizio infatti si ipotizzava che i feriti fossero in gravi condizioni. In totale sono quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro: tre quelle che hanno riportato conseguenze. A preoccupare sono state in particolare le condizioni di due ragazze, entrambe di 20 anni, che dopo l'urto sono rimaste incastrate tra le lamiere dell'auto. Per liberarle è stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita

Alla fine le due giovani sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Con lo stesso codice è finito in ospedale anche l'altra persona ferita, un uomo di 39 anni. I feriti sono stati ricoverati nelle strutture di Niguarda, al San Carlo e all'Humanitas di Rozzano. Per fortuna, nonostante lo spavento per le loro condizioni, nessuno di loro è in pericolo di vita. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul luogo dell'incidente, ricostruirne la dinamica e individuare eventuali responsabilità. Lo schianto si è verificato nei pressi di un incrocio ed è dunque probabile che la causa possa essere stata una precedenza non rispettata da parte di uno dei conducenti delle due vetture.