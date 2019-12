in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo in coma, una ragazza di 19 anni in gravi condizioni e altri quattro giovani feriti. È pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte in viale Legioni Romane a Milano. Due auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare attorno all'1 di notte. Sei in totale i feriti, che viaggiavano sulle due vetture. Si tratta di un uomo di 42 anni, di due ragazzi 22enni e di tre ragazze di 18, 19 e 21 anni. Secondo quanto riporta in una nota l'Azienda regionale emergenza urgenza, a versare in condizioni gravissime sarebbe l'uomo di 42 anni, che si trova in coma. Molto gravi anche le condizioni della ragazza di 19 anni, che è stata soccorsa in codice rosso. In totale sono intervenute tre ambulanze e un'automedica e i feriti – le condizioni delle altre quattro persone coinvolte non destano particolare preoccupazione – sono stati trasportati negli ospedali San Paolo, San Carlo e al Policlinico.

Nella stessa via aveva perso la vita Laura Calahorrano Quijo, cantante sudamericana

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Milano, che dovranno adesso ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Viale Legioni romane, tra le fermate metro Primaticcio e Bande nere, già in passato era stata teatro di un gravissimo incidente stradale nel quale aveva perso la vita Laura Paulina Calahorrano Quijo, famosa cantante sudamericana di 42 anni che viveva da diverso tempo a Milano.