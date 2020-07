in foto: (immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella notte a Milano, in via Elio Reguzzoni, zona Niguarda. Pochi minuti prima delle 4 del mattino, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un uomo di 49 anni ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi contro altre vetture parcheggiate lungo la strada. Dopo l'urto, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, inizialmente in codice giallo. Le condizioni dell'uomo sono però apparse più gravi di quanto ipotizzato: il 49enne, R.R. le sue iniziali, aveva infatti perso conoscenza. I paramedici del 118 lo hanno soccorso e poi trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in serie condizioni. Nell'incidente l'uomo ha riportato un trauma cranico.

Quattro le auto in sosta danneggiate nell'incidente

In via Reguzzoni sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si capisce se l'uomo alla guida dell'auto che è finita sulle altre vetture in sosta abbia perso il controllo della propria macchina, una Toyota, a causa di un malore, per una distrazione o per altre cause. Fatto sta che sono state quattro le vetture in sosta danneggiate nell'incidente, per il disappunto dei loro proprietari che questa mattina si sono svegliati scoprendo l'accaduto.