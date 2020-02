in foto: Giorgio Massetti con la moglie e una delle figlie (Facebook)

Si chiamava Giorgio Massetti ed era un ingegnere edile la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Cologne, in provincia di Brescia. L'uomo, 37enne residente a Cologne, era sposato e lascia oltre alla moglie Marta anche due bimbe piccole. La notizia dell'infortunio mortale alla Mondini di Cologne ha gettato nello sconforto il paese, dove Giorgio era molto conosciuto anche per via del suo ruolo di giocatore dell'associazione sportiva dilettantistica Pallamano Cologne e presidente della Handball Franciacorta, una società giovanile di pallamano. Proprio sulle pagine social della società è apparso il saluto del direttore tecnico al presidente e amico Giorgio: "Da subito ti sei messo in mostra per la tua educazione, il rispetto altrui, la correttezza morale e l’impegno costante nelle attività da te svolte – si legge – Nel mio intimo sei stato il modello di atleta e di uomo che avrei voluto trasmettere ai tanti ragazzi che ho incontrato in questi anni di attività professionale". Anche la Figh Lombardia (Federazione italiana giuoco handball) si è unita al cordoglio alla famiglia dell'ingegnere Massetti per la sua prematura scomparsa. Le partite di tutte le squadre giovanili della Asd Pallamano Cologne previste durante il weekend sono state sospese in segno di lutto.

L'incidente mortale nella mattinata di ieri

L'incidente in cui ha perso la vita Giorgio Massetti si è verificato attorno alle 10.30 di ieri, venerdì 7 febbraio, alla Mondini di Cologne. L'uomo si trovava sul tetto di un edificio e sarebbe caduto per cause da accertare da un'altezza di circa dieci metri. Soccorso in condizioni critiche, era stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo. Si indaga per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare se tutte le norme per la sicurezza siano state rispettate.