in foto: (Foto di repertorio)

Un ragazzo di 30 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, dopo essere rimasto vittima nella notte di un incidente stradale a Milano. Il giovane, stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, avrebbe fatto tutto da solo. L'episodio è accaduto attorno all'1.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza: il ragazzo era in sella al suo scooter e stava percorrendo via Solari. All'altezza dell'incrocio con via Coni Zugna avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia, e sarebbe caduto con violenza a terra. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 118: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: il ragazzo è stato intubato ed è stato poi trasportato d'urgenza al Niguarda, dove è ricoverato con prognosi riservata: lotta tra la vita e la morte.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dello schianto. Oltre all'asfalto bagnato, può essere che a far perdere il controllo dello scooter al ragazzo sia stata anche la presenza in quel tratto dei binari del tram, che quando piove diventano una trappola micidiale per motociclisti e ciclisti. È comunque escluso che nell'incidente sia coinvolto anche un altro veicolo.