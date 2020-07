Un ragazzo di soli 26 anni, Alessio Bastia, è morto ieri pomeriggio, giovedì 9 luglio, in un tragico incidente stradale avvenuto a Costa de' Nobili, in provincia di Pavia. La vittima era un giovane agente della polizia locale di Belgioioso, altro comune del Pavese. Ieri, attorno alle 15.30, stava percorrendo la strada provinciale Sp31 in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. Sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l'allarme: sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma purtroppo per il ragazzo non c'era ormai più niente da fare. Alla polizia stradale, intervenuta per i rilievi, spetterà accertare con esattezza la dinamica di quanto accaduto: dai primi accertamenti sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti nell'incidente.

Il ricordo di un collega: Ho perso un amico

Alessio Bastia era residente a Santa Cristina e Bissone ed era il più giovane tra gli agenti della polizia locale di Belgioioso, come ha riferito il sindaco della cittadina che ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia del giovane. Alessio era molto appassionato di moto e anche di musica: fino a poco tempo fa suonava il basso in un gruppo. La sua scomparsa ha lasciato un grosso vuoto nei suoi colleghi. Uno di loro lo ha ricordato così su Facebook: "Abbiamo riso e scherzato dal primo giorno che ci siamo conosciuti al corso… fino a questa mattina… continuavi a ripetermi che dovevo muovermi a sistemare la moto per uscire insieme sul lago…avevamo un giro in moto in programma…un giro che non faremo mai insieme… oggi non ho perso solo un collega…ho perso un amico".