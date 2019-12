Un grave incidente in montagna si è verificato in provincia di Lecco, sul monte Resegone, nella mattinata di oggi, domenica 15 dicembre. Un alpinista di 59 anni è precipitato per cento metri nella zona del Canalone Comera. L'uomo si è salvato grazie al casco che indossava, che lo ha protetto, ma ha comunque riportato gravi ferite.

Grave incidente sul Resegone: alpinista precipita per cento metri in un burrone

Sul posto, in una zona impervia, sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e un mezzo dell'elisoccorso di Bergamo. Il 59enne è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, dove è ricoverato in terapia intensiva. Resta da capire la dinamica esatta dell'incidente. Pare che l'uomo, residente ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo) stesse risalendo il canalone quando, per cause da accertare, è caduto e ha fatto un volo di oltre cento metri.

A ottobre un incidente mortale nella stessa zona

Nel mese di ottobre un altro alpinista, di 60 anni, era rimasto vittima di un incidente analogo sul Resegone, perdendo la vita. L'escursionista era precipitato al confine tra il versante Lecchese e quello Bergamasco. In provincia di Lecco un ciclista di 51 anni è morto lo scorso 30 novembre dopo che era precipitato in un burrone. La bicicletta dell'uomo era scivolata su una lastra di ghiaccio, facendolo finire in un burrone. Inutili i tentativi di soccorrerlo, è morto sul colpo.