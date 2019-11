Tragico incidente in montagna nel Lecchese, nella zona dell'Alpe Giumello. Un ciclista di 51 anni è precipitato dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio ed è precipitato in un burrone, compiendo un volo di cinquanta metri. La caduta è avvenuta sopra gli abitati dei comuni di Casargo e Vendrogno.

Tragico incidente in montagna a Casargo

L'incidente è avvenuto attorno alle 15 di oggi, sabato 30 novembre. Dopo la chiamata ai soccorsi è stato attivato un mezzo dell'elisoccorso di Como. Per l'uomo non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e recuperare il corpo. Per l'intervento in una zona impervia sono stati allertati gli uomini del soccorso alpino della XIX delegazione lariana e i carabinieri del comando di Lecco.

Valanga sul Monte Bianco: morti due giovani sciatori

Quella di oggi è stata una giornata tragica sulle montagne italiane. Sul Monte Bianco una valanga caduta questa mattina ha travolto e ucciso due sciatori nella zona di Punta Helbronner, a 3000 metri di quota circa. Le vittime Edoardo Camardella, 28enne di La Thuile, e Luca Martini, 32enne di Finale Ligure (Savona). I due giovani sciatori erano impegnati, assieme ad altri tre amici che si sono salvati, in una discesa fuoripista. I loro corpi sono stati estratti dalla neve dai soccorritori arrivati pochi minuti dopo il distacco della slavina.