in foto: Matteo Bernasconi (Facebook)

Tragedia in montagna in Valtellina. Matteo Bernasconi, giovane guida alpina originaria di Como e residente a Busto Arsizio, è morto molto probabilmente dopo essere stato travolto da una valanga. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, martedì, nel Canale della Malgina. I soccorritori hanno individuato il corpo senza vita dell'alpinista attorno alle 2 di notte, e le operazioni di recupero della salma dovrebbero ultimarsi nella mattinata di oggi.

Matteo era diventato guida alpina nel 2011

La notizia della morte di Matteo Bernasconi si è già diffusa sui social network, specialmente tra gli appassionati di montagna e alpinista. Una passione che era diventata anche un lavoro per Bernasconi, che aveva 38 anni e nel 2003 era entrato a far parte dei Ragni della Grignetta, un'importante associazione alpinistica. Nel 2009 Bernasconi era diventato aspirante guida alpina e nel 2011 guida alpina, ultimando così il suo percorso. Matteo, per tutti gli amici il "Berna", era un vero conoscitore della montagna. Lascia una figlia piccola e la compagna.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sulla sua pagina Facebook, piena di foto dove a fare da sfondo al volto sorridente di Matteo c'è immancabilmente lei, la montagna: "Mi associo a tutti gli amici del mondo della montagna nella tristezza del ricevere queste notizie…un abbraccio alla tua piccola e alla sua mamma. Buona scalata caro Matteo, la più difficile di tutte", ha scritto un suo conoscente, mentre un'altra amica ricorda: "L'ultima volta che ti ho incrociato eravamo in Valle quando sulle cime compariva la prima neve…sono senza parole…buon viaggio super Berna".