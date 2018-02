in foto: Il ragazzo deceduto nell’incidente, Alessandro Moralli (Facebook)

Un ragazzo di 27 anni, Alessandro Moralli, è morto in un tragico incidente avvenuto ieri in una galleria a San Siro, piccolo comune sulla sponda nord occidentale del lago di Como. L'incidente ha coinvolto un'utilitaria e un mezzo pesante, che si sono scontrati tra loro per cause ancora da accertare lungo la strada statale 340. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone: le condizioni del 27enne erano apparse subito disperate e il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta. Resta ancora in gravi condizioni una sua amica, di 27 anni. Le condizioni degli altri due feriti destano meno preoccupazioni.

Tanti i messaggi di cordoglio degli amici di Alessandro su Facebook.

Sui social network, subito dopo la tragedia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio per Alessandro. Il ragazzo era originario di Dongo, anche se abitava a Porlezza. Sgomento, rabbia e incredulità sono gli stati d'animo che prevalgono tra gli amici del ragazzo: "Perché tu eri sempre così, sorridente, sempre allegro, con quegli occhioni buoni e grandi, grandi come l’universo e bello come il sole – ha scritto la cugina Alessia – Ti hanno strappato la vita di mano, in pochi secondi, quando al contrario avevi davanti una vita intera da vivere proprio come solo tu sapevi fare. Hai lasciato un vuoto enorme, indescrivibile, un vuoto che sará difficile colmare e che difficilmente è possibile capire. Per me rimarrai sempre il cugino più allegro, sorridente, intraprendente e quanti più aggettivi positivi è possibile dedicarti. Fai buon viaggio Angelo mio!".