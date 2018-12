in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 1 dicembre, sull'Autostrada A8, all'altezza di Pero, nella provincia di Milano. Stando a quanto si apprende, due automobili si sono scontrate per motivi ancora in corso di accertamento. Sul posto, come rende noto l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute due ambulanze e un'automedica: quattro le persone rimaste coinvolte nell'incidente, che sono state portate in ospedale in codice rosso, poi declassato a codice giallo. Tra di loro c'è anche una bambina di un anno, che viaggiava in auto insieme ai genitori, una coppia di 33 anni; nell'altra auto, invece, un uomo di 55 anni.

Per fortuna, da quanto si apprende, le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, non ancora del tutto chiara. Lo scontro tra le due automobili ha provocato lunghe code sul tratto autostradale interessato dall'incidente.