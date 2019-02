in foto: L’incidente a Vanzaghello (Foto: Vigili del fuoco)

Un uomo di 54 anni è morto e un 47enne è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi a Vanzaghello, in provincia di Milano. Attorno alle 15, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due auto si sono scontrate tra loro in corso Italia. L'impatto tra le due vetture è stato frontale e molto violento. Il 54enne era al volante di una Fiat Punto: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo al volante dell'altra vettura, una Golf, è rimasto ferito in modo grave: è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese dopo essere stato stabilizzato: le sue condizioni sono giudicate preoccupanti.

Forse la vittima ha accusato un malore mentre era alla guida

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri del Nucleo radiomobile. I primi hanno soccorso gli automobilisti coinvolti collaborando con i paramedici dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Ai carabinieri è toccato invece effettuare i rilievi per cercare di accertare la dinamica del sinistro. Stando a quanto emerso finora all'origine dello schianto potrebbe esserci stato un malore: il 54enne potrebbe essersi sentito male mentre era al volante. Il malore gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo facendolo sbandare e finire nella corsia opposta, dove in quel momento transitava l'altra auto. Non è escluso che l'uomo alla guida della Punto possa essere morto proprio per il malore e non per lo schianto.