in foto: Immagini di repertorio

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Lonato del Garda, sul versante bresciano del lago di Garda. Pochi minuti prima delle 14 in via Rassica due auto si sono scontrate frontalmente tra loro causando cinque feriti, tra cui una donna e tre bambini. Sembra che a causare l'incidente sia stato un uomo di 46 anni alla guida di uno dei due veicoli: avrebbe preso una curva troppo larga e avrebbe in questa maniera centrato l'altra auto che procedeva nella direzione opposta. Su quest'ultima vettura viaggiavano una mamma di 44 anni, il figlio di 13 e altre due bambine anche loro di 13 anni. Sul posto è stato impinente lo spiegamento di mezzi di soccorso: sono intervenuti, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza, cinque ambulanze e un elicottero. Il ferito èiù grave è il conducente del veicolo che ha causato il sinistro: è stato trasportato in elicottero in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'incidente causato da una curva presa troppo larga

Fuori pericolo e ricoverati agli Spedali Civili di Brescia in codice verde e giallo anche la donna e i tre bambini che si trovavano nell'altra auto. Per loro è stato grande soprattutto lo spavento per essersi trovati di fronte improvvisamente l'altra vettura senza poter evitare lo scontro. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla polizia stradale e locale di Brescia. Pochi comunque i dubbi a riguardo: la responsabilità sarebbe del 46enne che, forse per un errore di valutazione, ha imboccato via Rassica verso la strada Provinciale con un raggio troppo largo non riuscendo a evitare l'auto che proveniva nel senso opposto.