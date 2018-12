in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la donna di 83 anni rimasta ferita in un incidente a Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. L'83enne è morta la scorsa notte all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stata trasportata in gravissime condizioni dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica all'incrocio tra via Colombo e via Vivaldi. La vittima viaggiava su una Ford Focus assieme ad altri tre anziani: il gruppo era appena stato in un circolo e stava tornando a casa dopo la serata. All'incrocio, per cause ancora da determinare, la loro auto si è scontrata con una Mercedes guidata da un uomo di 52 anni. L'impatto è stato molto violento, tanto che le due vetture hanno sfondato il muro di recinzione di una villetta.

L'83enne era stata ricoverata in condizioni critiche

Sul posto erano intervenute numerose ambulanze per soccorrere i feriti. A chiamare i soccorsi era stato il 52enne, uscito illeso dallo schianto. Gli occupanti dell'altra vettura sono invece tutti rimasti feriti: il conducente, un uomo di 84 anni, ha riportato lievi contusioni, mentre due donne di 80 anni sono finite in ospedale riportando prognosi di dieci e 40 giorni. La più grave era fin da subito apparsa l'83enne: la donna era stata trasportata al Niguarda in condizioni critiche ed è purtroppo deceduta nella notte. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Seregno: pare che nessuno dei due conducenti sia risultato positivo all'alcol test.