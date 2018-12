Avrebbe compiuto 38 anni proprio oggi, Nicoletta Nardoni, la donna morta nell'incidente del pullman Flixbus avvenuto a Zurigo, in Svizzera, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre. La donna originaria di Saronno, ma residente a Mezzate, in provincia di Como, si trovava su quel bus diretta a Stoccarda, per andare a far visita al fratello e al padre Domenico che vivono nella città tedesca. Separata e madre di una bambina di 9 anni, Nicoletta lavorava come cuoca allo Chef Express di una stazione ferroviaria. "Ce l'hanno detto dalla polizia di Zurigo che mia sorella era morta. Mio padre è stato tutta la mattina ad aspettare il pullman alla fermata – ha raccontato a La Stampa Cristian, il fratello della donna – così ha iniziato a preoccuparsi. Ha chiamato la polizia e ha saputo la notizia". Mentre il padre di Nicoletta si recherà a Zurigo nei prossimi giorni ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito a quanto accaduto. Nicoletta, come raccontano amici e parenti, era molto legata alla famiglia e per questo andava spesso a trovare il padre e il fratello che lavoravano nella città tedesca in un ristorante italiano. L'ultima volta li aveva visti in estate.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 4.15 di domenica 16 dicembre, lungo l’autostrada A3 nei pressi di Zurigo. Il pullman di Flixbus era partito da Genova e, secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa dell’asfalto ghiacciato e innevato, è sbandato: il conducente ha così perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. A bordo del pullman che avrebbe compiuto un viaggio di 16 ore c'erano 51 persone, tra le quali, 16 italiani. Si contano 43 feriti, tra i quali tre sono gravi. Il pullman aveva le gomme da neve ed era prevista la presenza di due autisti che si davano il cambio nella guida. Critiche le condizioni dei due autisti, entrambi italiani. Secondo le informazioni apprese, a bordo del pullman non c'erano bambini e i feriti sono stati smistati in sette ospedali diversi della zona di Zurigo.