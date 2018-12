in foto: Il pullman Flixbus coinvolto nell’incidente

E' di Varese Nicoletta Nardoni, la 37enne morta nell'incidente sul bus della società partner di Flixbus diretto a Dusseldorf, in Germania. I fatti drammatici sono accaduti in piena notte, intorno alle ore 4.15 di oggi, domenica 16 dicembre, sull’autostrada A3 nei pressi di Zurigo. Il pullman partito da Genova è sbandato, probabilmente a causa dell’asfalto innevato: il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. A bordo del pullman c'erano 51 persone, tra le quali, 16 italiani. Si contano 41 feriti, tra i quali tre sono gravi. Critiche le condizioni di uno dei due autisti rimasti feriti, entrambi italiani. Secondo le informazioni apprese, a bordo del pullman non c'erano bambini e i feriti sono stati smistati in sette ospedali diversi della zona di Zurigo. Sono in corso le indagini della polizia cantonale svizzera per chiarire le dinamiche esatte dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.