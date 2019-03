in foto: L’incidente a San Giuliano (Foto: Vigili del fuoco di Milano)

Grave incidente stradale all'alba di oggi, mercoledì 13 marzo, a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Attorno alle 6, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, un'auto si è ribaltata per cause da accertare all'incrocio tra via Emilia e via delle Crociate. Alla guida della vettura, una Honda, c'era una ragazza di 29 anni che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Dopo aver estratto la ragazza dall'auto i pompieri l'hanno affidata alle cure dei soccorritori, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. La 29enne, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. È stata medicata prima sul posto e poi trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano, dove i medici le hanno riscontrato diverse ferite e un trauma cranico. Non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni, seppur stabili, sono giudicate serie.

Da accertare la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese che dovranno accertare la dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte e dunque la 29enne alla guida avrebbe fatto tutto da sola: probabilmente ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare e l'auto, dopo aver urtato contro un ostacolo, si è ribaltata finendo con una fiancata, quella sinistra (lato guida), contro l'asfalto. Dalla foto diffusa dai vigili del fuoco si può notare come gli airbag della vettura siano entrati in funzione.