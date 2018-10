in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente all'alba a Milano. Una donna, che si trovava a piedi all'incrocio tra via Lulli e via Porpora, in zona Loreto, è stata investita da un autobus della linea 81. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto qualche minuto dopo le 6. Il conducente dell'autobus, un uomo di 55 anni, non avrebbe visto la signora durante una svolta a destra e l'ha investita. Sul posto sono intervenute in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le condizioni della donna investita, una 52enne, sono risultate meno gravi di quanto immaginato all'inizio. La ferita è stata trasportata in codice giallo al Policlinico: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che dovranno ricostruire la dinamica di quello che è l'ennesimo incidente stradale in città. Proprio ieri, durante la cerimonia per il 158esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia locale, i "ghisa" hanno diffuso i numeri dei sinistri: da settembre 2017 fino ad agosto di quest'anno si sono registrati in media oltre 34 incidenti al giorno, per un totale di circa 12.600 sinistri.