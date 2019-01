in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente all'alba a Gorlago, in provincia di Bergamo: un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 6 sulla strada provinciale 89. La vittima era in sella alla sua bici: per cause da accertare sarebbe stato investito da un'auto. Dopo l'impatto è stato sbalzato per terra ed è morto sul colpo. Quando sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica per il 54enne non c'era ormai più niente da fare e il personale paramedico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'identità dell'uomo non è ancora stata resa nota. Resta da chiarire adesso la dinamica del grave incidente: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per procedere ai rilievi di rito e accertare eventuali responsabilità da parte dell'investitore.

Poco prima di Natale un altro incidente mortale nel Bergamasco

Pochi giorni prima di Natale nel Bergamasco si era verificato un altro incidente mortale: la vittima in quel caso era stato il settantenne Battista Recanati, morto sul colpo a Caravaggio davanti agli occhi della moglie mentre andava a Messa. L'uomo era stato investito da un'auto il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso. Il pirata della strada si era poi costituito all'indomani dell'incidente mortale ed era stato posto agli arresti domiciliari con le accuse di omicidio colposo e di omissione di soccorso: stando a quanto emerso aveva bevuto prima di mettersi alla guida.