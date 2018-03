Brutto incidente ferroviario, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30 alla stazione Porta Garibaldi di Milano. Come rende noto l'Areu, l'Azienda regionale di emergenza urgenza, un uomo di 50 anni è stato urtato da un treno in transito mentre era fermo alla banchina. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, dal momento che, da una prima analisi, le condizioni del 50enne sembravano disperate. Giunti sul posto, però, i sanitari si sono tranquillizzati circa la salute dell'uomo.

Il 50enne è stato così trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il personale medico gli ha riscontrato una frattura all'anca: per fortuna, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Nello scalo ferroviario meneghino sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara. Stando a quanto si apprende, l'incidente non ha causato particolari disagi alla circolazione ferroviaria.