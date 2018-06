Grave incidente stradale, nella serata di ieri, sulla Strada Provinciale 104 a Cassando d'Adda, nella provincia di Milano. Stando a quanto si apprende, all'altezza di una rotonda, un suv e un pullmino che trasportava alcuni studenti di una scuola guida, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrati: conseguentemente all'impatto, il furgoncino si è poi ribaltato. Il bilancio dell'incidente è serio e ha fatto registrare nove feriti in tutto: quattro ragazze di 17, 18, 19 e 20 anni, quattro ragazzi, di 18, 27 e due di 20 anni, un uomo e una donna di 44 anni.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e numerosi mezzi del 118, tra cui sei ambulanze, un'eliambulanza e un'automedica. Delle 10 persone ferite, 5 di loro sarebbero state ricoverate in ospedale in condizioni di salute giudicate gravi: fortunatamente, da quanto si apprende, nessuna di loro sarebbe però in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno lavorato per stabilirne l'esatta dinamica e per accertare eventuali responsabilità: secondo una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, con il suv che ha impattato la fiancata del pullmino.