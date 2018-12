Incidente mortale questa mattina ad Arluno in provincia di Milano: erano da poco passate le 6 del mattino quando, sulla strada provinciale 214 (località Rogorotto) un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi frontalmente contro un veicolo che procedeva in senso opposto.

L'incidente frontale è avvenuto all'altezza di una curva, nel tratto che costeggia l'autostrada A4: entrambe le auto coinvolte sono finite nei campi che costeggiano la strada. Per uno dei due conducenti non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario giunto sul luogo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel recuperare i mezzi incidentati ed estrarre i corpi di entrambi i conducenti dalle auto.

Questa la scena che si è presentata ai soccorritori: un veicolo ribaltato nei campi, l'altro in bilico sul ciglio della strada. I carabinieri di Legnano, già intervenuti nella notte per un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante dei vigili del fuoco ed un'auto con un gruppo di amici a bordo, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.