in foto: Immagine di repertorio

Incidente nella notte a Legnano (Milano) tra un mezzo dei vigili del fuoco ed un'auto con a bordo un gruppo di amici. Feriti nello schianto 4 giovani (uno di loro è in gravi condizioni) e due pompieri. La dinamica è ancora poco chiara e le indagini dei carabinieri sono in corso: secondo i primi racconti, il mezzo dei pompieri – una autopompa di soccorso – stava rispondendo ad una chiamata di emergenza.

A sirene spiegate e con luci di emergenza accese il mezzo dei pompieri si è scontrato ad un incrocio in via Cadorna a Legnano con una Fiat Punto: a bordo 4 ragazzi, tutti giovanissimi. Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 che hanno portato in ospedale i feriti: tra questi anche due vigili del fuoco che erano a bordo del mezzo di soccorso. Tra le persone coinvolte preoccupano le condizioni di un 22enne con un sospetto trauma cranico che si trova ora all'ospedale di Legnano. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e una automedica.

I vigili del fuoco feriti invece (un 45enne e di un 54enne) sono stati soccorsi e poi trasportati all'ospedale di Busto Arsizio (Varese). I pompieri hanno riportato traumi al collo e alle costole dopo l'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente, come si diceva, è ancora da stabilire.