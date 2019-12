in foto: (Immagine di repertorio)

Era in sella a uno scooter assieme a un suo coetaneo, quando per cause da accertare il loro mezzo si è scontrato contro un'auto. Nella successiva caduta, una ragazzina di 17 anni ha riportato gravi conseguenze: tanto che la giovane è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Niguarda, dove è ricoverata in gravi condizioni e in pericolo di vita. Nell'incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 16 di ieri, domenica 15 dicembre, a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, è rimasto ferito anche l'altro ragazzo che era a bordo dello scooter, anche lui 17enne. Le sue condizioni destano però meno preoccupazione: il giovane è stato portato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Illeso, invece, l'uomo che si trovava alla guida dell'auto: si tratta di un 78enne, che dovrà aiutare le forze dell'ordine – nello specifico i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso – a ricostruire quanto avvenuto.

Raffica di incidenti: due morti sulle strade lombarde

L'incidente si è verificato sulla strada statale ss35 dei Giovi ed è purtroppo solo uno dei tanti sinistri che si sono verificati tra ieri e oggi sulle strade lombarde. Il bilancio è già pesantissimo, e si spera che non debba ulteriormente aggravarsi: ieri pomeriggio un uomo di 51 anni, Giovanni Borra, è morto a Puegnago del Garda davanti agli occhi della moglie e di una delle due figlie. Mentre nella notte un ragazzo di 27 anni, di cui ancora non si conosce l'identità, è deceduto a Sant'Angelo Lodigiano dopo uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava con un coetaneo e un camion.