in foto: L’incidente a Sant’Angelo Lodigiano (Foto: Vigili del fuoco)

Un'altra giovane vita è finita, troppo presto, su una delle strade lombarde. È un ragazzo di 27 anni l'ennesima vittima di un incidente stradale, in questo caso avvenuto nella notte a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Il 27enne è morto sul colpo nello schianto tra l'auto su cui si trovava in compagnia di un 28enne e un camion. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla strada statale 235: pare che l'auto abbia provato a effettuare un'inversione e sia stata travolta dal mezzo pesante. L'Azienda regionale emergenza urgenza, allertata attorno alle 00.20, ha inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica. Per uno dei due ragazzi di 27 anni a bordo dell'utilitaria però non c'era ormai più niente da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. L'altro occuopante, il 28enne, è stato sbalzato fuori dall'auto e ha riportato diversi traumi. Il conducente del camion, un ragazzo di 27 anni, non ha invece riportato gravi ferite: è stato trasportato, come l'altro ferito, all'ospedale di Lodi. Nello stesso nosocomio è stata trasportata anche la salma del 27enne deceduto: resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti, inclusa l'autopsia.

La vittima è il figlio della presidente del Consiglio comunale

La vittima si chiamava Domenico Gallone, 27enne di Sant’Angelo, figlio della presidente del Consiglio comunale. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi, che hanno dovuto lavorare a lungo con diversi mezzi prima per aiutare i soccorritori del 118 e poi per liberare la strada dai mezzi incidentati. La statale è rimasta bloccata a lungo per le operazioni di soccorso e anche per i rilievi da parte delle forze dell'ordine, che dovranno adesso ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.