Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, a Vaprio d'Adda, in provincia di Milano. Attorno alle 7, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un'auto è uscita di strada per cause da accertare e si è ribaltata lungo la strada provinciale Sp104 che collega Truccazzano con Trezzo sull'Adda. A bordo della vettura, una Fiat 500, si trovava una donna di 44 anni che è stata immediatamente soccorsa dal 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre ai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri hanno dovuto liberare la donna dalle lamiere dell'auto prima di affidarla alle cure dei soccorritori.

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza

La donna, M.M. le sue iniziali, nell'incidente ha riportato un importante trauma cranico e all'addome e la frattura della gamba destra. È stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverata in gravi condizioni. Non sarebbe però in pericolo di vita. Spetterà ai carabinieri cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: al momento non sembra che nell'episodio sia coinvolta un'altra vettura e l'ipotesi è dunque che la conducente 44enne abbia fatto tutto da sola. Per una leggerezza o un malore potrebbe aver momentaneamente perso il controllo della sua auto, che è poi finita fuori strada e si è ribaltata, rimanendo in bilico su un fianco a lato della carreggiata.