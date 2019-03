in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 70 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto ricostruito la donna, una pensionata originaria di Seregno, attorno alle 20 stava attraversando la strada in via Colzani quando è stata investita da un'auto guidata da un uomo, anche lui residente nella cittadina brianzola. Non è chiaro perché l'automobilista non si sia accorto della donna e non sia riuscito a evitare l'impatto: lo determineranno gli agenti della polizia locale di Seregno che subito dopo l'incidente sono giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Inutile la corsa in ospedale

Purtroppo per la 70enne non c'è stato niente da fare: la donna è stata soccorsa dal personale paramedico inviato in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Dopo i primi soccorsi sul posto la donna è stata caricata sull'ambulanza e trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è giunta attorno alle 21.30. I medici purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita e la donna è morta poco dopo il ricovero.