in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 48 anni è stata investita da un camion mentre attraversava la strada in bicicletta: è accaduto a Paderno Dugnano, nella provincia di Milano. Il grave incidente stradale è avvenuto all'incrocio tra la via Provinciale e via Costantino Nigra: la donna, in sella alla sua bici, sarebbe stata travolta dal camion, di quelli con il cassone ribaltabile, rimanendo poi incastrata sotto il mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato la donna dal camion, affidandola ai soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e una eliambulanza.

La ciclista è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza: la 48enne ha riportato fratture ad entrambe le caviglie, al bacino, nonché ferite alla testa e agli arti superiori; è in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e a stabilire eventuali responsabilità.