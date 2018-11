in foto: Foto di repertorio

È stato investito da una moto in circostanze ancora da chiarire e si trova in gravi condizioni in ospedale. Vittima dell'incidente avvenuto questa mattina a Milano è un uomo di 43 anni, apparentemente di origine straniera. L'episodio, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 6 in viale Corsica, vicino a largo Gianni Rodari. Non è chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale indagano gli agenti della polizia locale. Anche il conducente della moto, un uomo di 44 anni, è rimasto ferito: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Più gravi purtroppo le condizioni del pedone, che è stato trasportato in codice rosso su un'ambulanza al Policlinico. Tre le ambulanze intervenute sul posto, assieme a un'automedica e alle pattuglie dei vigili. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato inevitabili rallentamenti al traffico.