in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte a Milano, all'incrocio tra le vie Brusuglio e Sbarbaro e viale Enrico Fermi. Erano le 3.30 circa della notte quando un'auto, sulla quale viaggiavano la vittima e il ferito, si è schiantata per cause da accertare contro un albero. Alla guida della vettura si trovava la vittima, L.A.P.M., residente nella zona dell'incidente. Non è chiaro per quale motivo abbia perso il controllo del mezzo: fatto sta che la vettura è finita contro l'ostacolo. L'impatto è stato molto violento e per il conducente non c'è stato niente da fare: quando sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'automedica inviati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza era già morto.

Il passeggero dell'auto è rimasto ferito: non è in pericolo di vita

I soccorritori hanno prestato le prime cure al passeggero, rimasto ferito in modo serio ma non in pericolo di vita: l'uomo, coetaneo della vittima e anche lui residente in zona, è stato trasportato in codice giallo in ambulanza al vicino ospedale Niguarda. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Milano, chiamati a ricostruire la dinamica dello schianto mortale in un punto nel quale anche in passato erano avvenuti altri gravi incidenti. I rilievi dei vigili hanno comportato qualche rallentamento nella zona.