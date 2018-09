in foto: L’incidente tra la vettura e l’autopompa dei vigili del fuoco

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Milano. Un'autopompa dei vigili del fuoco di Milano si è scontrata contro una vettura. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 in viale Mugello, all'angolo con via Cena, in zona Porta Vittoria. Stando a quanto riportato dai pompieri, il mezzo dei vigili del fuoco stava transitando con le sirene accese per rispondere a una chiamata d'emergenza. Il conducente dell'auto non si sarebbe accorto dell'arrivo dell'autopompa e l'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile. Considerando la diversa massa tra il mezzo dei pompieri e la vettura, un'utilitaria, ad avere la peggio è stata proprio quest'ultima. Il conducente dell'auto è un uomo di 55 anni, rimasto ferito all'interno della vettura: è stato prontamente soccorso dalla stessa squadra coinvolta nell’incidente e affidato poi alle cure del 118, giunto sul posto con due ambulanze. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul luogo dell'incidente, per accertare la dinamica ed eseguire i rilievi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale milanese.