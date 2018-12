in foto: L’auto ribaltata (Foto Vigili del fuoco

Un'auto ribaltata in mezzo alla strada e tre persone ferite, fortunatamente nessuna in modo grave. Questa la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori questa sera a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, teatro dell'ennesimo incidente sulle strade lombarde. Attorno alle 19.20, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, una vettura si è ribaltata lungo la via Nazionale dei Giovi, a quanto pare dopo l'urto contro un'altra auto. Non è chiara la dinamica dell'incidente stradale, su cui indagano i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili urbani di Lentate sul Seveso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e i soccorritori dell'Areu a bordo di due ambulanze e un'automedica. Tre i feriti: un ragazzo di 29 anni, un uomo di 51 anni e una donna 57enne. Nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita: il ferito più grave è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio, mentre un altro è finito in codice verde all'ospedale di Saronno.